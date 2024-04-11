وفاة شخص عقب وفاة شقيقه بساعة واحدة حزنا عليه بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

توفي شقيقان بمدينة كفر الشيخ، لتعرض أحدهما لوعكة صحية دخل على إثرها للعناية المركزة، وتوفي اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ليعقبه الآخر بساعة واحدة مفارقا الحياة حزنا على وفاة شقيقه.

وتوفي الشقيقين حمادة حمودة الزواوي، وشقيقه مصطفى حمودة الزواوي، وتتحول عقب ذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء لنعي الشقيقين والحديث عن مدى ارتباطهما ببعضهما.

وسيتم تشييع الجثمانين اليوم بمقابر العائلة بمدينة كفر الشيخ، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة من الحزن على وفاة الشقيقين.