اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 01:54 م
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وفاة شخصين فى انقلاب موتوسيكل بكفر الشيخ

الخميس، 11 أبريل 2024 12:54 م
وفاة شخصين فى انقلاب موتوسيكل بكفر الشيخ جثه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شخصان مصرعهما، فى انقلاب موتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي، وتم  إيداع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى بلطيم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ،  إخطارا  من مأمور مركز شرطة البرلس  بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بلطيم المركزي  بوصول طالبين أحدهما جثة والآخر مصاب بإصابات بالغة وفي أثناء تعامل الفريق الطبي مع المصاب توفي في الحال.

وتم إيداع جثامين أ.ج.أ"، و"م.م.ا"مقيمين بقرية إسحاقة التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 







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