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وزير خارجية بريطانيا: نشعر بقلق بالغ إزاء المزيد من العنف فى المنطقة

الخميس، 11 أبريل 2024 10:07 م
وزير خارجية بريطانيا: نشعر بقلق بالغ إزاء المزيد من العنف فى المنطقة ديفيد كاميرون
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أن يؤدى سوء تقدير إلى مزيد من العنف فى المنطقة"، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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