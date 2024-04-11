وزير الخارجية الإيطالى: ينبغى تجنب صدام عسكرى بين إيران وإسرائيل

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن حكومة بلاده تعمل على وقف التصعيد في مواجهة احتمال نشوب صدام بين إسرائيل وإيران، في وقت يشهد فيه الصراع الدائر في الشرق الأوسط توترا شديدا للغاية.

وأضاف تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الخميس، نحن نعمل بلا انقطاع، ولكن النتائج لا تعتمد على أوروبا. وفي اجتماع مجموعة السبع (تحت الرئاسة الإيطالية)،خلال الأيام المقبلة، سنطرح قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط على الطاولة .

وتابع وزير الخارجية الإيطالي قائلا، ينبغي تجنب صدام عسكري بين إيران وإسرائيل، في إشارة إلى رد عسكري محتمل من جانب طهران على إسرائيل المتهمة باغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني بسوريا في قصف طال قنصليتها في دمشق مؤخرا .

أما بالنسبة لمخاطر محتملة على الأراضي الايطالية، قال تاياني نحن نحمي جميع المواقع المعرضة للخطر، فلقد تم إغلاق السفارة الإسرائيلية في روما من قبل تل أبيب كما لا نتخلى أبدًا عن الحذر حيال ذئاب منفردة قد تتطرف في السجون ويمكنها تنفيذ هجمات إرهابية.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه حتى فيما يتعلق بالأمن ، فإن القواعد التي أقرها البرلمان الأوروبي (ميثاق الهجرة واللجوء) أمس تسير في الاتجاه الصحيح. وفي حالة المهاجرين، لا ينبغي أن يثقلوا كاهل بلدان الوصول الأولى.