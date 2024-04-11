نجاح عملية إعادة إصلاح توصيل أصبع بعد بتره لمريض فى مستشفى جامعة القناة

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، عن نجاح الطاقم الطبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي، في إجراء عملية إعادة توصيل وإصلاح ما بعد بتر كلي بإصبع الإبهام الأيمن لأحد المرضى المترددين على مستشفى جامعة قناة السويس.

وتابع "مندور" أن هذه الحالات تُعد من أكثر الحالات تعقيداً لأن البتر جاء ما بعد إصابة هرسية على ثلاثة مستويات مختلفة.

هذا وقدم "مندور" الشكر والتقدير إلى فريق العمل بقسم جراحة التجميل - القائم على إجراء العملية- واصلا الشكر إلى الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على مجهوداتهم الملموسة في دفع عجلة العمل داخل المستشفى الجامعي، مؤكداً على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإجراء الجراحات الدقيقة بمستشفيات جامعة قناة السويس.

يضم الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والاصلاح والحروق الذي قام بإجراء الجراحة بقيادة الدكتور عمرو عبدالله وفريق الأطباء الذي يضم كل من :

الدكتور محمود شاكر، الدكتور عمرو المتعافي، الدكتور أسامة محروس، الدكتور باسل حسيب.

وكان فريق قسم جراحة التجميل والحروق قد قام بإعادة توصيل الأوردة والشرايين المغذية للإصبع، مع إصلاح الأوتار وتثبيت الكسر.

وبعد أربعة أيام من العملية- أصبح المريض بحالة جيدة، كما حرص الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على زيارة المريض والاطمئنان على حالته الصحية، مُقدماً الشكر إلى رئيس قسم الجراحة الدكتور محمد عبدالمعطي أستاذ جراحة التجميل، على دعمه المستمر لإجراء مثل هذه الحالات المعقدة.