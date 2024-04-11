نتنياهو: إسرائيل تستعد لتحديات من جبهات أخرى دفاعا وهجوما

إبراهيم حسان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تستعد لتحديات من جبهات أخرى دفاعا وهجوما، لافتا إلى أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة بكامل قوتها، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال قصف ميناء الصيادين ومحيطه غرب مدينة غزة، فيما تقصف مدفعية الاحتلال برجا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بقصف مدفعي إسرائيلي بالقرب من جسر وادي غزة شمالي مخيم النصيرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.