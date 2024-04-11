مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المحتجزين

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على وفد التفاوض قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المحتجزين.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأكد وفد التفاوض أن المفاوضات بشكلها الحالى قد تستمر عاما.

وأشارت القناة 12 نقلا عن وفد التفاوض الإسرائيلى إلى أنه كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ وخسرنا أرواح مختطفين.

وأوضح عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلى، أنه كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض، مؤكدا أن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.