مقارنة للسيارات الأعلى ترخيصا عن شهر نوفمبر 2023 وحتي يناير 2024

تقرير : أماني سمير

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن السيارات المرخصة خلال شهريناير 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات والتى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها "زيرو" 34447 مركبة ، وهذا يعنى حدوق إنخفاض عن شهر ( ديسمبر ) بنحو 500 مركبة.

أكد تقرير يناير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2606مركبة موديل 2020 و4281 مركبة موديل 2021و7510مركبة موديل2022 و8231 مركبة موديل 2023 و11819مركبه موديل 2024 .

وأضاف التقرير، عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وترخيصها 11384سيارة ملاكي - زيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة - من بينها 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارة موديل 2022 و2947سيارات موديل 2023 و7214موديل 2024 .

شهر ديسمبر 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 34947 مركبة وهذا يعنى زيادة عن الشهر السابق ( نوفمبر) بنحو 2051 مركبة، كما أكد التقرير عن شهر ديسمبر أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2716مركبة موديل 2020 و4692 مركبة موديل 2021 و8404مركبة موديل2022 و8967 مركبة موديل 2023 و10168مركبة موديل 2024 .

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيروالتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 10701سيارة ملاكي من بينها 321 سيارة موديل 2020 و228 سيارة موديل 2021 و672 سيارة موديل 2022 و2688سيارات موديل 2023 و6792 موديل 2024.