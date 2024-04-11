مطلوب فى 19 قضية.. ضبط عنصر شديد الخطورة بحوزته سلاحا ومخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط من متجرى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق اتهامه فى 19 قضية " قتل - سلاح بدون ترخيص - مخدرات - تزوير - تبديد - إيصال أمانة - شيك، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية قتل عمد"، بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة متخذاً من دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (8 بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات – 9 خزينة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – سيارة ملاكى "منتهية التراخيص").