لو عندك برد فى العيد.. نصائح للتعافى السريع والاستمتاع بالإجازة

كتبت مروة محمود الياس

عيد الفطر المبارك يشعرنا بأيامه القليلة المبهجة بالسعادة والفرح، لكن قد تؤرقنا بعض الأمراض التى تصيبنا خلاله، فبعض الأعراض المرضية قد تصيب البعض مثل الرشح والعطس والكحة وغيرها.

ولكى تتمكن من التعافى السريع خلال أيام العيد والتخلص من نزلة البرد أو الأنفلونزا التى تصيبك ببعض الأعراض التى ذكرها تقرير نشر فى موقع business insider، ما يمنع من خروجات العيد والانخراط فى التجمعات العائلية المعروفة التى تقام فى هذه الأيام بشكل خاص، قدم التقرير نصائح بضرورة الاهتمام ببعض الخطوات والتى من أهمها..

شرب السوائل الدافئة

شرب الكثير من السوائل الدافئة المريحة للبلعوم والحلق والأنف، والتى تساعد على التخلص من المخاط المتراكم وتساعد على تخفيف حدة السعال والكحة المتكررة، فضلا عن أنها تعزز سلامة الممرات الهوائية، ما يعزز من ترطيب الجسم والتخلص من جفافه أيضا.

قسط كافٍ ساعات النوم

لابد من الاهتمام بالراحه التامة وأخذ قسط كافٍ من ساعات النوم لتعزيز جهاز المناعة للتعافى السريع ومقاومة العدوى وهجمتها، ففى العيد عليك النوم نحو 6 إلى 8 ساعات كاملة دون تقطع أو اضطراب للتخلص السريع من دور البرد أو الأنفلونزا واعراضهما المصاحبة.

المياه المالحة لتنظيف الممرات الأنفية

لابد من استخدام المياه المالحة أو مياه البحر المالحة لتنظيف الممرات الأنفية والتخلص من المخاط، إذا كنت تعانى منه، حيث تساعد هذه الخطوة على التخلص السريع من دور البرد والأنفلونزا وجيوب الأنفية والتهابها.

العلاجات المنزلية

بعض العلاجات المنزلية أيضا تخفف من دور البرد والأنفلونزا وتساعد على الاستشفاء السريع منهما مثل الاهتمام بالغرغرة بالمياه الدافئة أو بالمياه المخلوطة بالملح، والتى تساعد على تخفيف حدة آلام الحلق الملتهب وتقليل الشعور بالألم فضلا عن القدرة على تناول الطعام دون الشعور بالألم.

الأدوية المسكنة

يمكنك اللجوء إلى الأدوية المسكنة للوجع والألم بقدر بسيط وفقا لما يراه الطبيب المختص فهى تعمل على تخفيف درجة الحرارة وتسكن الألم، مما يعزز من الشفاء السريع والقدرة على تحمل الخروجات والجهد.