اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عودة مواعيد بعض قطارات السكة الحديد إلى طبيعتها

الخميس، 11 أبريل 2024 12:31 م
عودة مواعيد بعض قطارات السكة الحديد إلى طبيعتها قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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مع بداية عيد الفطر المبارك أعادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات إلى أصلها طبقا لجداول التشغيل اليومية، والتى تم تعديلها في بداية شهر رمضان المعظم 2024 .

وكانت هيئة السكة الحديد فى بداية شهر رمضان المعظم ، قد أجريت بعض التعديلات على بعض القطارات بخطوط الوجهين البحري والقبلي لتتناسب مع موعد الأفطار بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

موضحة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات، سواء من الهاتف المحمول، أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.







السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات



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