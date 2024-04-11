عمرك شوفت شلالات القناطر الخيرية.. تعالى مع أحلى فسحة مجانية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من منطقة شلالات القناطر الخيرية، والتى تتميز بإقبال كبير للمواطنين من الأسر للاستمتاع بجمال نهر النيل وسط حدائق القناطر الخيرية، للتنزه والاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث اصطحبوا أطفالهم للاستمتاع بالمناظر الخلابة وسط الخضرة الساحرة والأجواء الرائعة.

فتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين والأسر للاستمتاع بجمال الحدائق خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث بدأت فى استقبال المواطنين فى الساعة السابعة صباحا، للاستمتاع بجمال نهر النيل.

وتشهد حدائق القناطر الخيرية، إقبالا كبيرا من المواطنين والأسر خاصة فى الأعياد والمناسبات العامة للاستمتاع المناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التى تضمها الحدائق، والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل العظيم، فى جو أسرى، وكذلك اللعب فى الملاهى الشعبية التى تحتويها الحدائق.

وتفتح حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك فى السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، حيث تألقت الحدائق فى ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التى طالت الحدائق التى تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الرى والموارد المائية، وبأيدى عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

وأكد المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة رى القناطر الخيرية، أن أعمال التطوير التى تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى يتم تنفيذها ذاتيًا، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسى وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة.

وكذلك حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقى بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيرى بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسى بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازى مع أعمال تطوير الحديقة.

وأضاف مدير عام إدارة رى القناطر، أن مدينة القناطر من أهم الأماكن للخروج فى العيد بالقليوبية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالى القليوبية والقرى المجاورة فى العيد والمناسبات المختلفة فى متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقى أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافى، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

وبدوره، أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال العيد، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الحدائق وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، حيث تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.