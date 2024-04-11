ضبط 15 طن فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى ورنجة وسردين بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الطب البيطري والصحة، ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الأسواق، والتأكد من جودة السلع، خاصة تكثيف الحملات المشتركة للمرور علي جميع منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة التى يقبل عليها المواطنون فى عيد الفطر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال حملة مكبرة علي محلات الاسماك الطازجة والمملحة بنطاق حي حلوان من ضبط صاحب ثلاجة تجميد اسماك وفسخانى لقيامه بمخالفة القانون وحيازته 15 طن فسيخ غير صالح للإستخدام الادمى، ورنجة وسردين مجمدين ومجهولين المصدر ودون مستندات تدل علي الحيازة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته للنيابة المختصة .