اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين

الخميس، 11 أبريل 2024 12:03 م
ضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت  أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط كمية من المواد المخدرة بالإسماعيلية بحوزة عنصرين إجراميين.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 1,7 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.


عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام)  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,750) مليون جنيه تقريباً. 

 







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تجار المخدرات

المواد المخدرة

أمن الاسماعيلية




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