ضبط لصوص تخصصوا فى نشل المواطنين

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – الجيزة - الوادى الجديد) من ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة المواطنين بأسلوب النشل متخذتان من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وإعترفا بإرتكابهما (10 وقائع) سرقة وأرشدا عن المسروقات ( 7 هواتف محمول – مبلغ مالى).



وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (15 قطعة حديدية - عتلة حديدية - تروسيكل "بدون لوحات معدنية") وإعترفا بسرقة القطع الحديدية المضبوطة من السور الخاص بالطريق الدائرى. مديرية وضبط (3 عاطلين) لقيامهم بسرقة (كابل كهرباء) من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة الداخلة ، وتم ضبط المسروقات.

