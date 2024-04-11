ضبط تشكيل عصابى قتل مدرسا لسرقة "توك توك" فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الأمن بالتعاون والتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مرتكبي واقعة قتل مدرس بمدرسة الثانوية الفنية للبنات ويعمل سائق توك توك كعمل إضافي، وذلك بعد العثور على جثمانه ملقى داخل مصرف مائي منذ عدة أيام بنطاق المركز ليتبين قيام 3 عاطلين بالتخلص منه من أجل سرقة التوك توك وبيعه لأحد الأشخاص بمبلغ 15 ألف جنيه.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل مصرف مائي، على طريق قرية الإسكندرية الجديدة بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، وضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود مسعد" ويبلغ من العمر 43 عامًا، مُدرس بالمدرسة الثانوية الفنية بالجمالية، وسائق توك توك، مقيم بمدينة الجمالية، ومُبلغ بغيابه قبل أسبوع من العثور على جثته عقب خروجه للعمل على دراجته النارية.

بمناظرة الجثمان تبين وجود طعنة نافذة بالرقبة من الناحية اليسرى، وكوفية ملفوفة حول رقبته، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، بقيادة العميد هيثم منصور، وضباط مباحث مركز شرطة الجمالية، ميت سلسيل، والمنزلة، بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة 3 عاطلين بغرض سرقة التوك التوك وهم :"بسام .ج"، 29 عامًا، و"إبراهيم ع.ال"،31 عامًا مقيمان بمنية النصر و"راني. م"، 26 عامًا مقيم بدكرنس، وتبين ان المتهمين قد فروا الى محافظة مرسى مطروح للاختباء بها .

جرى تنفيذ مأمورية من ضباط فريق البحث تنسيقا مع مديرية أمن مرسى مطروح وضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة، باستدراجهم المجني عليه من الجمالية بحجة توصيلهم لقرية الإسكندرية الجديدة، وفي الطريق طلبوا منه التوقف لدقائق، ثم غافله المتهم الأول وطعنه بخنجر في رقبته، ثم خنقوه بالكوفية وقيدوه، وألقوه في مكان العثور عليه، واستولوا على التوكتوك وفروا هاربين كما أرشدوا عن بيعهم الدراجة للمتهم الرابع ويدعى "أحمد ر.إ".، مقيم بعزبة حمادة التابعة لمركز دكرنس، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، وأكدوا علمه بكونها من متحصلات الجريمة، وتم ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام وذلك بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.



جثمان المدرس داخل مصرف مائي