اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أبريل 2024 12:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

الخميس، 11 أبريل 2024 12:08 م
ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات دولار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).

فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).

 







الأجهزة الأمنية

غسيل أموال

النقد الأجنبي

السوق المصرفي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة