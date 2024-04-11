ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).

فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).