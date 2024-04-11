صحة المنيا توقع الكشف بالمجان على 1651 حالة خلال قافلة طبية

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الخياري التابعة لمركز ابوقرقاص خلال يومي 3 و4 من أبريل الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1651 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 291 حالة جراحة، 404 حالات أطفال، 311 باطنة، 41 حالة نساء، 73 أسنان، 265جلدية، و112 أنف وأذن، 21 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 253 تحليلا متنوعا، و7حالات أشعة عادية و 166 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لعدد 4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 149 مترددا.

