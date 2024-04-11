شئون الحرمين تستقبل الأطفال بالحلوى فى عيد الفطر المبارك

إيمان حنا

تستقبل "الشؤون الدينية" للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ بالحلوى، ضمن خطتها خلال أيام العيد.

إضافة إلى استخدام التطبيقات الذكية لإيصال رسالة الحرمين الوسطية، وأيضا تم ترجمة خطبة العيد ، أمس الأربعاء، من الحرمين إلى اللغات العالمية المتعددة؛ لإثراء تجربة المصلين والزائرين، وإفادتهم بهدايات الخطبة ومضامينها، وبثها مترجمة عبر منصة: "منارة الحرمين"، وسماحة الإسلام ورحمته واعتدال منهجه إلى العالم.

ويستمر توافد الزائرين والمصلين أيام العيد على الحرمين، وسط أجواء روحانية وبيئة إيمانية، حيث شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي كثافة في عدد المصلين والزائرين، كما اكتظت جنبات الحرمين الشريفين وساحتاهما، والطرق المؤدية إليهما بالزائرين، في صورة تعكس وحدة المسلمين وتلاحمهم، وابتهاجهم بالعيد السعيد.

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقتها وإمكاناتها الدينية؛ لإثراء المصلين والزائرين، وتوجيههم وإرشادهم وتوعيتهم دينيًا، إضافة إلى الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية، عبر مواقع إجابة السائلين، الذي يقوم عليها جلة من أصحاب الفضيلة العلماء، معززين بمترجمين مؤهلين.

ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهرانى أبرز الإحصائيات لموسم رمضان المبارك، والذي شهد تنوع في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من زائرين ومعتمرين في عدة مجالات.

وأوضح أن من أبرز الخدمات النوعية والحديثة في موسم رمضان إنشاء وتشغيل مركزين لضيافة الأطفال في التوسعة السعودية الثالثة بجوار مستشفى الحرم للطوارئ، تستوعب قرابة (2000) طفل يومياً، ومركزًا للمفقودات في الساحة الشرقية من المسجد الحرام، يتيح للقاصد تقديم البلاغات بسهولة عبر الإنترنت، وأيضًا توفير (101) عربة كهربائية تتسع لـ 6 إلى 10 أشخاص خُصصت لنقل كبار السن وذوي الإعاقة في سطح المطاف، و(2700) عربة كهربائية صغيرة تتسع لشخص او شخصين تسهل على المعتمرين أداءهم للطواف والسعي بكل يسر وسهولة. وفق الموقع الرسمى للحرمين.