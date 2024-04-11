زيادة الدعم لـ635.9 مليار جنيه العام المالى الجديد على صفحات اليوم السابع غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة حجم الدعم المخصص في الموازنة العامة للدولة لـ635.9 مليار جنيه من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين

زيادة الدعم لـ635.9 مليار جنيه العام المالى الجديد





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