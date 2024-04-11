رياضة الأقصر تدخل الفرحة على أطفال القرى والنجوع بمبادرة العيد أحلى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، على دعم أطفال القرى والنجوع حول الأقصر، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، عبر العديد من الألعاب والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية والرياضة، وضمن المبادرة الوزارية العيد أحلى بمراكز الشباب.

وتهدف مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب لتحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفعاليات لتكون مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب، حيث أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن مبادرة العيد احلي بمراكز الشباب تهدف لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في قرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب.

ويضيف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، إنه تشمل المبادرة فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم للشباب والنشء والأهالي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث يجرى استمرار المبادرة بمراكز الشباب على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وحسن فؤاد حسن مدير إدارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب الترعة بإسنا.



بهجة أطفال القرى والنجوع بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب



سعادة أطفال القرى والنجوع بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب



فرحة أطفال القرى والنجوع بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب_1



فرحة أطفال القرى والنجوع فى العيد



هدايا مميزة لأطفال القرى فى مراكز الشباب



