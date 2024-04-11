اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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دبلوماسية أمريكية تبحث فى برلين القضايا الدولية متعددة الأطراف

الخميس، 11 أبريل 2024 08:00 ص
دبلوماسية أمريكية تبحث فى برلين القضايا الدولية متعددة الأطراف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ ش أ

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توجهت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون، إلى ألمانيا، الأربعاء، فى رحلة تستغرق ثلاث أيام؛ لبحث القضايا الدولية متعددة الأطراف فى الأمم المتحدة.


وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن سيسون ستجتمع مع نظرائها الألمان؛ لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا المتعددة الأطراف في الأمم المتحدة، بما في ذلك "قمة المستقبل"، وخطط المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2025، والأولويات المشتركة لمجلس حقوق الإنسان.


وأثناء وجودها فى برلين، ستشارك مساعدة الوزير أيضًا في ورشة العمل السنوية الثالثة حول التنوع والإنصاف والشمول وإمكانية الوصول لمكاتب الشؤون الأوروبية والأوراسية وشؤون المنظمات الدولية.







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