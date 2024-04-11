حملات مكثفة من العلاج الحر بالإسماعيلية للتأكد من تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة

الإسماعيلية: السيد فلاح

أجرت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة هبة طه مدير الإدارة، بحملة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الإسماعيلية وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، خلال أيام الأجازات.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن الحملة قامت بالمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة؛ وذلك للتأكد من مدى جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال أي حالات طوارئ وكذلك انتظام سير العمل بها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445 هـ.

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن ذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصحي وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.