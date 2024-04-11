حملات تفتيشية على مطاعم بالشرقية خلال أيام العيد

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت مديرية التموين بالشرقية،الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض وضبط المخالفين، ذلك خلال أيام العيد.

شنت ادارة تموين الزقازيق برئاسة عبدالله اسماعيل مدير الادارة و سعيد عيد رئيس الرقابة التجارية و عبير السمرا رئيس مكتب تموين اول بالاشتراك مع حملة من مديريتي الطب البيطري والصحة ورئاسة حي اول الزقازيق حيث قامت الحملة بالمرور على احد المطاعم وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر رقم 3015لسنة 2024 جنح اول الزقازيق ضد المدير المسؤول للمطعم لحيازته واستخدامه اجزاء دواجن مجمده مجهولة المصدر وغير مصحوبه بمستندات تدل على مصدرها وتم التحفظ على كميه قدرها 42 كيلو جرام ، كما تم ضبط 10 كيلو جرام دجاج مجمد و 2 كيلو جرام جمبري مجمد و 2 كيلو جرام توابل داخل احد المطاعم المخالفة وتم إعدامها.

وفي سياق متصل، قامت حملة من الرقابة التموينية بالإدارة بتحرير تقارير مخالفة ضد احد المخابز لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن..

كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم5145 لسنة2024جنح ثان الزقازيق ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الاعلان عن الاسعار.

وتحرير محضر رقم 5146لسنة 2024 جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب محال العطارة لعدم وجود شهادة صحية.

