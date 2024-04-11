حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية.. 72 عاما مقصد للزائرين وأهالى عروس البحر المتوسط

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تتميز حديقة الحيوان النزهة في محافظة الإسكندرية، أنها ارخص الاماكن التنزه والفسحة لأهالي المحافظة والزائرين علي مستوي محافظات الجمهورية ، وهي ضمن المقاصد الاولي للزائرين للاستماع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف، والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

وتشهد حديقة حيوان الإسكندرية،يوميا اقبال من رحلات اليوم الواحد القادمة الي محافظة الإسكندرية من محافظات الجمهورية التي تنعش حركة الاقبال بشكل كبير داخل حديقة الحيوان خاصة الأسر، وتكون حديقة الحيوان ضمن برنامجهم خلال المصيف بالإسكندرية .

حديقة حيوان النزهة بها جميع انواع الحيوانات المتنوعة معادا الفيل والظرافة ويوجد بها جميع انواع القردة والاسود والدبب والنسانيس وسبع البحر، و كذلك متحف التاريخ الطبيعي خلال الفترة الماضية وهناك مجموعة من المحنطات منها الدب الابيض وولده من الأسد الابيض، وبعض الاشبال وانسان الغاب وانواع من الزواحف والثعابين والاصلة ،وكلها منحطات جديدة داخل المتحف

الإقبال كبير في فصل الصيف علي حديقة الحيوان ، خاصة من المحافظات المجاورة ورحلات المدارس ،حيث أن تذكرة دخول حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية بسعر 5 جنيها فقط والأطفال من فوق سن 5 سنوات ،وتكون مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا، وحتي الساعة 5 مساءا .

يذكر أن حديقة حيوانات النزة تم افتتاحها رسمية فى مدينة الثغر عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، هى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعًا مبهرًا فى الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة أماكن ترفيهيه، فى الإسكندرية للعائلات، وكذلك من أنسب الأماكن لجميع الأعمار للمواطنين.



اقبال الزائرين علي حديقة حيوان النزهة في الإسكندرية



إقبال المواطنين علي حديقة الحيوان بالإسكندرية