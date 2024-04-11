جروسي: هجمات محطة زابوريزجيا تشكل تصعيدا لمخاطر السلامة النووية

أ ش أ

أكد رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الهجمات المباشرة التي استهدفت محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، يوم الأحد الماضي تشكل تصعيدًا كبيرًا لمخاطر السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا؛ما زاد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي.



وقال جروسي ـــ في كلمته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، اليوم الخميس إنه سوف يلتقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لأنه من الأهمية ضمان ألا تمثل هذه الهجمات المتهورة بداية جبهة جديدة وخطيرة للغاية في الحرب .



وناشد جروسي بقوة، صناع القرار العسكري الامتناع عن أي عمل ينتهك المبادئ الخمسة الملموسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع وقوع حادث نووي وضمان سلامة المحطة وحث المجتمع الدولي على العمل بنشاط من أجل وقف تصعيد الموقف الخطير للغاية .



وأوضح أن محطة زابوريزهيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وأسفرت إحدى هذه الهجمات عن إصابة مباشرة بقبة المفاعل في الوحدة 6 ورغم أن الضرر الذي لحق بالهيكل لم يؤثر على السلامة النووية، إلا أنه يعد حادثًا خطيرًا ..لافتا إلى حدوث زيادة تدريجية في المخاطر للسلامة النووية