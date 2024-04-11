توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق ثان أيام العيد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

توافد الألاف من المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بدسوق، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، إضافة لزيارة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

كما انتشرت المراجيح بالميدان الإبراهيمي، وباعة البالونات وألعاب الأطفال والطراطيروالحمص والحلاوة والسوداني، كما تواجد عدد كبير من الأطفال حول الرسامين للرسم على وجوههم، ابتهاجا بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

فيما واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل بدسوق لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد شعبان، مدير حديقة صنعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.



الاطفال بملاهي دسوق



الرسم على وجوه الأطفال



انتشار الرحلات النيلية



انتشار باعة الطراطير



انتشارت المراجيح في الشوارع



تعدد الالعاب



تعدد الرسومات على وجوه الأطفال



تنوع الرحلات النيلية



تواجد الاطفال بحديقة الميدان الإبراهيمي



رحلات نيلية بدسوق