تفاصيل مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصل الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، متابعة مبادرة "العيد احلي بمراكز الشباب" بالإسماعيلية فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.



أكد "صلاح" على أن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين، لجذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهي للطلائع والشباب" ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم حرصا من الوزارة والمديرية على إدخال البهجة والسعادة في نفوس المترددين علي مراكز الشباب، ومن المقرر أن تستمر المبادرة داخل مراكز الشباب حتى أخر أيام عيد الفطر المبارك.