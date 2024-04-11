تعرف على مستخدمى التجارة الإلكترونية وفقا للفئات العمرية

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مستخدمي التجارة الإلكترونية الشراء عبر الإنترنت وفقا للحالة العملية، عن وصول نسبة الأفراد خارج قوة العمل الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو %41.9 و نحو %39.1 الأفراد الذين يعملون بأجر، و نحو

%9.8 للأفراد الذين يعملون لحسابهم، وحوالي %6.6 للأفراد الذين لا يعملون، في حين بغت نسبة الأفراد غير المصنفين ويقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 2%.



مستخدمي التجارة الإلكترونية (الشراء عبر الإنترنت) وفقا لمستوى التعليم

بلغت نسبة الأفراد الحاصلين على شهادة تعليم متوسط وفوق متوسط، الذين يقومون بالشراء عبر اإلنترنت نحو 47.9% ونحو %37.6 للأفراد في مرحلة التعليم الجامعي ونحو %8.6 للأفراد في مرحلة التعليم الإعدادي بينما وصلت نسبة الأفراد فراد في مرحلة التعليم الأساسي الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 5%.

مستخدمي التجارة الإلكترونية (الشراء عبر الإنترنت) وفقا للفئات العمرية

بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية من 29-15عاما، ويقومون بالشراء عبر الإنترنت 42.5% و كانت النسبة %34.7 للأفراد الفئة العمرية من 44-30 يليها %17.1 للأفراد في الفئة العمرية من 59-45 وأخيرًا %5.7 لألفراد في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.