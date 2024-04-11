اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أبريل 2024 07:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على شروط التقدم بشكوى بمكتب شكاوى المرأة والخط الساخن

الخميس، 11 أبريل 2024 06:42 م
تعرف على شروط التقدم بشكوى بمكتب شكاوى المرأة والخط الساخن المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة بمثابة مساحه أمنه للمراة المصريه موجود فرع له في كل محافظات مصر للمساهمه في حل المشكلات والعقبات القانونيه و الاجتماعيه والنفسيه التي تواجه المراه المصريه و تساندها في الحصول علي كل حقوقها المختلفه من خلال مكاتبه في 27 محافظه و الرقم المختصر ١٥١١٥ وعدد اخر من الوسائل كل سيده تستطيع توصيل استفسارها و مشكلتها للرد عليها.

 

وينشر "اليوم السابع" شروط الحصول على الخدمات وتقديم الشكاوى بمكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، كما يلى :

•             أن تكون المتقدمة بالشكوى امرأة مصرية وفى حالة الأجانب (أن تكون داخل الأراضي المصرية ويسرى عليهم أحكام القانون المصري).

•             أن يتجاوز سن المتقدمة بالشكوى الـ 18 عاما.

•             أن تقع الشكوى ضمن نطاق اختصاصات مكتب الشكاوى.

•             أن تكون الشكوى من صاحبة الشأن شخصيا أو من ينوب عنها بموجب توكيل رسمي مع الاطلاع على مستند اصل لأثبات الشخصية والوكالة.

•           استيفاء استمارة الشكوى والتوقيع عليها من قبل الشاكية او الوكيل مشتملا على كافة المستندات التي تدعم مضمون الشكوى واقرارها بقبول تدخل المكتب.







مكتب شكاوى المراة

شكاوى المرأة

المجلس القومى للمرأة

القومى للمراه

مكتب الشكاوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة