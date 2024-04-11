تعرف على "روميل".. أشهر شواطئ مطروح على شبه جزيرة بإطلالة بانورامية

مطروح ـ حسن مشالى

يعد شاطئ من أول مقاصد المصطافين وزوار مدينة مرسى مطروح، ويقبل عليه الألاف يوميا ويتميز بقربه من المدينة وتناسبه مع سباحة الصغار والكبار، لانخفاض منسوب المياه بالشاطئ مما يجعله آمن لسباحة الجميع، كما يتميز بإطلالته المتميزة على المدينة، حيث يفصله عنها خليج مرسى مطروح.



ويربط شاطئ روميل بالمدينة، كوبرى روميل، الذى يمر أعلى الفاصل بين الخليج وبحيرة الفيروز، وتضم منطقة الشاطئ متحف كهف روميل، الذى سميت الشاطئ وشبه الجزيرة باسمه.



ويقبل المصطافون على جميع الشواطئ بأعداد كبيرة، ولكن شاطئ روميل الواقع على شبه جزيرة، قبالة المدينة، من ضمن الشواطئ الأكثر إقبالاً، لتميزه بإطلالة بانورامية رائعة على المدينة، إضافة إلى خلوه من الأمواج لوقوعه فى نهاية الخليج من الناحية الشرقية، مع تدرج منسوب أعماقه الآمنة والمناسبة لسباحة الأطفال والكبار ممن لا يجيدون السباحة، لذلك تقصده الأسر التى بها أطفال صغار.



ويساعد تنوع شواطئ مطروح والساحل الشمالى، خلال الصيف، فى توفير خيارات متعددة أمام مختلف الفئات الاجتماعية والإقتصادية، إضافة إلى أفواج رحلات اليوم الواحد، من المحافظات المجاورة بأعداد كبيرة، يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع، للاستمتاع بالشواطئ الممتدة بطول نحو 300 كيلو متر من الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح، هرباً من حرارة الجو وبحثا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الخلابة ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء.

وتستقبل شواطئ مطروح والساحل الشمالي، حوالى 7 ملايين من مصطاف وسائح، خلال فصل الصيف سنويا، لتميزها بالطقس المعتدل والخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، إقبالا كبيرا من المصطافين.



شاطئ روميل واطلالته الرائعة على مدينة مطروح



شاطئ رويل مقصد المصطافين في مطروح



