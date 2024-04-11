تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على التأهيل لإنشاء محطات شمسية

كتبت رحمة رمضان

إذا كنت من الراغبين في العمل بمجال الطاقة الشمسية والحصول على تأهيل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، يرصد اليوم السابع أهم المعلومات التي تهمك للحصول على شهادة تأهيل لإنشاء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء وفقا لمنصة مصر للطاقة الشمسية، وهي كالآتى:

1- السجل التجاري حديث وساري (الشركة/تحالف) مذكور به نشاط تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقات المتجددة / الشمسية.

2- البطاقة الضريبية (الشركة/ التحالف) ، وآخر إقرار ضريبي.

3- صحيفة الاستثمار (الشركة/التحالف) - إن وجدت.

4- تقرير محاسب قانوني معتمد بخاتمه مرفق به القوائم المالية معتمدة (الشركة/ التحالف) لآخر ثلاث سنوات وفي حالة أن الشركة حديثة (أقل من عام على التأسيس) يتم تقديم المركز المالي الافتتاحي.

5- شهادة أو إفادة أو كشف مطبوع من هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بال (الشركة / التحالف) (مهندس – فني) تفيد بعملهم بالشركة الراغبة في التأهيل.

6- الهيكل التنظيمي (الشركة / التحالف) مدعما بالسير الذاتية للعاملين بالشركة (استشاري – مهندس – فني).

7- قائمة بمهمات أنظمة الخلايا الشمسية التي ستستخدمها الشركة في تنفيذ مشروعاتها مع إرفاق شهادات الاختبار المعتمدة لهذه المهمات طبقا للمواصفات القياسية الدولية ( IEC 61215 – IEC 61730 – IEC 61727 ) و تحديثاتها أو ما يعادلها.

8- بيان بإجمالي القدرات المركبة من قبل الشركة سواء كانت مشروعات متصلة أو غير متصلة بالشبكة الكهربائية، موضحا بها أسماء المشروعات مدعمة بعقود رسمية موقعة ومختومة من الطرفين، (اسم العميل، وبيانات الاتصال به، وتاريخ التعاقد، وتاريخ التشغيل، وما يفيد القيام بتدريب العميل على تشغيل وصيانة النظام الشمسي) على أن يتم التحقق من العقود بمعرفة الهيئة، صورة من محضر ربط المحطة بالشبكة الكهربائية في حالة المحطات الشمسية المتصلة بالشبكة.

9- إيصال سداد مبلغ وقدره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) مقابل دراسة مستندات التأهيل على أن يتم تحديد مقابل التأهيل/تجديد التأهيل طبقا للفئة التي ستحصل عليها الشركة ويتم سدادها بعد الانتهاء من دراسة المستندات وقبل استلام الشهادة.

10- النماذج (1،2،3) المرفقة باشتراطات التأهيل موقعة ممن له صفة في تمثيل الشركة المتقدمة للتأهيل ومختومة بخاتم الشركة الضريبي ويمكن تحميلها من موقع الهيئة.