تعرف على الأماكن الترفيهية بمدينة المنصورة والاستمتاع بفسحة مجانية

الدقهلية شريف الديب

تعد مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، وهي المدينة التى يقصدها كل اهالي المحافظة للاستمتاع فيه بالخروج وقضاء أوقات جميلة نظرا لكثرة المطاعم وتنوعه بالإضافة إلى محلات الملابس المختلفة، وهو ما جعل المدينة مقصد للعديد من الزوار، من كل المراكز المحيطة به وبعض المحافظات الأخري

ويستعرض اليوم السابع أبرز الأماكن السياحية والترفيهية والتي يمكن زيارتها في مدينة المنصورة،

الممشى السياحي الجديد

حيث دخل الممشي السياحي الجديد والذي يمتد من خلف مكتبة مصر العامة و حتي مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع حارة كبيرة وممشي بعرض 3 متر علي النيل وهو اجدد مكان ترفيهي انضم إلى الخريطة الترفيهية لمدينة المنصورة والذي لقي اقبال كبير نظرا لجمال المكان وروعة المنظر، بالإضافة إلى كونه مجاني

حديقة شجرة الدر

تأتى حديقة شجرة الدر من أبرز الحدائق الموجودة بمدينة المنصورة والتى تطل على نهر النيل بالمشاية السفلية بجوار الأندية الشهيرة، وبه العديد من الالعاب التى تجذب الأسر وخاصة الأطفال وذلك للإستمتاع بأوقات جيدة خلال الإجازات وفصل الصيف.

المشاية السفلية بالمنصورة

وتأتي المشاية السفلية بمدينة المنصورة اقدم واشهر خروجه لأهالى مدينة المنصورة حيث تكثر محلات الشراء المختلفة والمطاعم والتى يقبل عليه العديد من المواطنين وتبدأ من مبنى محافظة الدقهلية حتى جماعة المنصورة. ويستطيع الأهالى قضاء وقت جيد بالإضافة إلى إمكانية ممارسة الرياضة على المشاية السفلية لكونها على التيل مباشره

شارع 306

دخل شارع 306 والذى تم إنشاؤها فى الحدائق الموجودة بشارع الجيش بمدينة المنصورة مقصد عدد كبير من الشباب والعائلات، كونه مكان وسط المدينة وبه مناظر طبيعية من أشجار وحشائش تريح النظر بالإضافة إلى المحلات الصغيرة التى تقدم مشروبات رخيصة الثمن إلى حد ما عن بعض الأماكن السياحية و وجدت اقبال كبير من المواطنين.

الأماكن الأثرية والترفيهية

ويوجد عدد من الأماكن المختلفة التى يتردد عليه المواطنين بمختلف أعمارهم بمدينة المنصورة، بينها دار بن لقمان والموجود فى شارع بورسعيد بجوار المنطقة التجارية. وبعض السينمات الموجودة بمنطقة المشاية السفلية، بالإضافة إلى منطقة النصب التذكارى بجوار ديوان عام المحافظة وأيضا منطقة تمثال ام كلثوم بميدان المحافظة.