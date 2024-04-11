بولندا تستقبل 38 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين

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أعلنت قوات حرس الحدود البولندية الأربعاء أن البلاد استقبلت خلال اليومين الماضيين نحو 38 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا.

وذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من 39 ألفا و100 لاجئ أوكراني غادروا بولندا خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير 2022 أكثر من 20 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.