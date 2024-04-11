انهيار جزئى لعقار فى حى الشرق ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد حي الشرق في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان محمود وعبد السلام عارف، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، دون أي خسائر في الأرواح.

وأشار حي الشرق، في بيان له، إلى أنه بناء على بلاغ مقدم للحي بسقوط جزء من بلكونة العقار الكائن بشارع عبد السلام عارف، توجهت لمياء الجيار، رئيس الحي، لمكان البلاغ، وبرفقتها مدير الإدارة الهندسية والأجهزة المختصة، وجرى معاينة العقار.

وتبين سقوط جزء من القشرة الخرسانية لبلاطة بلكونة الدور السابع العلوي، ولا يوجد خسائر بالأرواح، وجاري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار الهندسي المناسب لحالة العقار وعمل اللازم.



أجزاء من بلكونة



الانهيار للعقار



عمال الحي



