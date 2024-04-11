اليابان تؤكد مواصلة المساهمة فى جهود التعافى وإعادة إعمار أوكرانيا

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أكدت اليابان مساندتها لشعب أوكرانيا ومواصلة المساهمة في التعافي وإعادة الإعمار بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالألغام في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان على وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء نقلا عن مكالمة هاتفية بين النائب البرلماني لوزير الخارجية الياباني هوساكا ياسوشي مع نائب وزير الداخلية في أوكرانيا، بوجدان درابياتي، ونائب وزير الاقتصاد في أوكرانيا إيهور بيزكارافيني.

وأعرب الجانب الأوكراني عن امتنانهم لدعم اليابان لأوكرانيا.

واتفق الجانبان على أن اليابان وأوكرانيا ستواصلان العمل معًا لتعزيز الإجراءات المتعلقة بالألغام في أوكرانيا.