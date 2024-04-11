المصيف يعنى إسكندرية.. مصر كلها هنا ولا إيه ؟! فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من شاطئ ستانلي شرق محافظة الإسكندرية ،، حيث يشهد الشاطئ إقبال من المواطنين ثان ايام عيد الفطر المبارك ، للاستمتاع بمياة البحر بعد تحسن الأحوال الجوية علي عروس البحر المتوسط.

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، عن نسب إشغال شواطئ المحافظة في ثان أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف - في بيان اليوم - أن نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي بلغت حوالي تقريبا 40%، بينما لم تتعد نسب الإشغال فى شواطئ العجمي والقطاع الغربي 20%.



واستعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانه دورات المياه وابراج المراقبه واستكمال عماله الشاطئ والتحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ ((لايف جاكت )) .



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى تصل 28 درجة مئوية.



ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19.



اقبال علي شواطئ الإسكندرية ثان أيام عيد الفطر



اقبال علي شواطئ الإسكندرية ثاني ايام عيد الفطر



تجمع الأسر ثاني ايام عيد الفطر علي شواطئ الإسكندرية



توافد المواطنين علي الشواطئ وتحسن الأحوال الجوية ثان أيام عيد الفطر بالإسكندرية



شواطئ الإسكندرية ثاني ايام عيد الفطر المبارك



