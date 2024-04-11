المستشار الألمانى يتجاهل المخاوف الأمنية وينضم لـ"تيك توك" مع وعد بعدم الرقص

كتبت ريهام عبد الله

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الانضمام لتطبيق "تيك توك"، وامتلاك حساب على التطبيق الشهير، وقدم شولتس وعدًا بأنه لن يرقص على المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة من الشباب، وقال شولتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تيك توك، لن أرقص أوعدكم".



ومن جانبه، قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم شولتز، في بيان، إن أحدث قناة حكومية رسمية، تزيد من عرض المعلومات للمواطنين، الذين يتواجدون بشكل كبير ومستمر على تيك توك، وقال هيبستريت إن الحساب سيقدم نظرة خلف كواليس الحياة الحكومية اليومية، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

كما أكد هيبستريت، في مؤتمر صحفي قبل رحلة شولتز إلى الصين، المقررة السبت المقبل، إن "منشورات تيك توك يتم إرسالها من هاتف محمول خاص ومستقل لضمان أمن بيانات الحكومة الألمانية".

وشدد هيبستريت على أنه ومن أجل التواصل مع جمهور أصغر سنا، يتعين على الحكومة الألمانية الذهاب إلى حيث يتواجد المواطنون والتواصل معه، وفي نفس الوقت حذر "تيك توك" من عدم الالتزام بقوانين حماية البيانات في أوروبا.

ولم تستخدم الحكومة الألمانية المنصة الصينية، حتى الآن بسبب مخاوف أمنية تتعلق بحماية البيانات، وفقا لما ذكرته CNN عربية،وأصبح شولتز أحدث زعيم غربي ينضم إلى منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين، على الرغم من المخاوف الأمنية واسعة النطاق.

إذ افتتح جو بايدن حسابا في فبراير، استعدادا للانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، في محاولة للوصول إلى الناخبين الأصغر سنا، لكن وجود بايدن على التطبيق لم يمنعه من إثارة المخاوف بشأن المنصة والحديث مع الزعيم الصيني شي جين بينج خلال مكالمة هذا الشهر.

وكان أول فيديو شاركه المستشار الألماني عبر حسابه الجديد عبر تيك توك، عبارة عن مشهد للتجول في مكتبه، قبل أن تركز الكاميرا على وجوده جالسا عبر مكتبه، وكانت الخلفية موسيقى طريفة، وهو الفيديو الذى حقق أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة منذ نشره.