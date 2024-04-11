اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 09:19 ص
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المجرم الصغير .. قصة أصغر طفل فى العالم يطبق عليه حكم الإعدام

الخميس، 11 أبريل 2024 09:00 ص
المجرم الصغير .. قصة أصغر طفل فى العالم يطبق عليه حكم الإعدام ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات يقدمها لقرائه في شهر رمضان الكريم بعنوان" المجرم الصغير"، عددا من الجرائم الغريبة التي إرتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جورج ستيني 21 اكتوبر 1929 _ 16 يونيو 1944، الذي كان اصغر شخص نفذ عليه حكم الإعدام وهو يبلغ من العمر 14 عاماً ، حيث أدين جورج بمقتل فتاتين تدعيان بيتي جون بينيكر (11 عاماً) وماري إيما تايمس (8 أعوام) اللتان وجدتا في حفرة موحلة وكانت أثار لكسور شديدة على جماجمهم، وقد إعترف جورج بإرتكاب الجريمة وحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي .
 
 






المجرم الصغير

جريمة طفل

طفل يرتكب جريمة

جريمة غريبة




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