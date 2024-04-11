السيطرة على حريق بحوش دون حدوث إصابات بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل دائرة مركز شرطة سلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ولا توجد إصابات بشرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود حريق بحوش وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش بمركز شرطة دار السلام حيث تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو علي ع م ح 59 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات وأنحصرالتلفيات في إحتراق سقف الحوش وبسؤال مالك الحوش بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد الماره بقايا سيجارة مشتعله - ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.