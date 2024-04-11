السكة الحديد تشغل غدًا قطار بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة غدا الجمعة 12 أبريل 2024، ويقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35.



وتستمر هيئة السكة الحديد تشغيل فى تشغيل عدد إضافى من القطارات طوال فترة العيد وحتى يوم 20 إبريل من الشهر الجارى، حيث يستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 إبريل 2023 ويقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10 .

ويستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 ويقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10.



كما يستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 ويقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05.



ويستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40.

وتواصل هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45.

ويستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 ويقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05.