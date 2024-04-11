الرئيس الفلسطينى وملك البحرين يبحثان تطورات الوضع فى غزة

وكالات

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي الأربعاء، تطورات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "الرئيس محمود عباس أطلع ملك البحرين، على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مؤكدا على "أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وجدد ملك البحرين التأكيد على "موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة". كما تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.

هذا وقدم الرئيس الفلسطيني، مساء يوم الأربعاء، واجب العزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بوفاة عدد من أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع لليوم الـ187 على التوالي، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.