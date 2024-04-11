البرلمان الأوكرانى يمرر مشروع قانون التعبئة العسكرية الجديد

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مرر البرلمان الأوكراني مشروع قانون التعبئة الجديد، الذي يهدف إلى خفض سن الخدمة العسكرية مما قد يسمح بتجنيد أكثر من 500 ألف شخص .

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية اليوم الخميس، أن هذا القانون يهدف إلى استبدال الجنود الذين أنهكوا في القتال، دون أن يحصل الكثير منهم على فترات راحة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير من عام 2022 .

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن تجنيد تلك الأعداد الجديدة سيعزز موقف البلاد الدفاعي.

ويعد إقرار مشروع قانون التعبئة عنصرًا رئيسيًا في جهود القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية لتحديث الإطار القانوني حول التجنيد الإجباري من أجل تكثيف التعبئة في عام 2024، والتي يجري العمل عليها منذ أواخر العام الماضي.

وحظي مشروع القانون بتأييد 283 نائبا، فيما امتنع 49 نائبا من بعض أحزاب المعارضة عن التصويت.