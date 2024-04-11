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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ثان أيام العيد.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الخميس، 11 أبريل 2024 10:07 ص
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ثان أيام العيد.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى تصل 28 درجة مئوية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19.

 







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