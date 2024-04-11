اعشان صحة قلبك.. ما يجب تجنبه عن اختيار منتجات الألبان

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أهمية منتجات الألبان بسبب محتواها الغذائي الغني، بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب والبوتاسيوم وفيتامين د، إلا أنها ليست جميع خيارات الألبان مفيدة بنفس القدر لصحة القلب، فمعرفة منتجات الألبان التي يجب تضمينها وتلك التي يجب تجنبها يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القلب.

فيما يلي خيارات الألبان التي تدعم صحة القلب وتلك التي يجب الحد منها أو تجنبها. حسب موقع هيلث سايد



منتجات الألبان التي يجب تجنبها

1. منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والقشدة والزبدة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، تناول هذه الدهون يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يُنصح باختيار بدائل الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون لتقليل تناول الدهون المشبعة مع الاستمرار في الاستفادة من العناصر الغذائية الأساسية.

البديل: اختر الحليب واللبن والجبن قليل الدسم أو خالي الدسم للحفاظ على صحة القلب دون التضحية باستهلاك الألبان.

2. الحليب المكثف المحلى

الحليب المكثف المحلى هو شكل مركز من الحليب يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، تناوله بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب السكريات المضافة.

البديل: استخدم الحليب المبخر أو الحليب المكثف غير المحلى كبدائل في الوصفات لتقليل تناول السكر مع الحفاظ على النكهة والملمس.

3. الآيس كريم

على الرغم من أن الآيس كريم يعد خيارًا شائعًا للحلوى، إلا أنه عادةً ما يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا أقل صحة للقلب. الاستهلاك المنتظم للآيس كريم يمكن أن يساهم في زيادة الوزن ويؤثر سلبا على صحة القلب.

البديل: اختر البدائل الخفيفة مثل الزبادي المجمد أو الحلويات المصنوعة منزليًا من الفاكهة لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلاوة دون المساس بصحة القلب.

4. الزبادي المنكه

غالبًا ما يحتوي الزبادي المنكه على سكريات مضافة لتعزيز الطعم، مما قد يساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناوله بانتظام.

البديل: اختر الزبادي العادي غير المحلى وأضف إليه الفواكه الطازجة للحصول على حلاوة طبيعية وعناصر مغذية إضافية. يتيح لك هذا التحكم في محتوى السكر مع الاستمرار في الاستمتاع بفوائد الزبادي.