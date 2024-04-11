اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أبريل 2024 02:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى المقبل 2025

الخميس، 11 أبريل 2024 01:00 ص
اعرف سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى المقبل 2025 المدارس المصرية اليابانية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، 2025، منتصف أبريل الجارى، نقدم فى التقرير التالى سن القبول المطلوب:

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التربية والتعليم الفنى.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التى سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024.

-  لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

-  سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

-  المستوى الثانى رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائى 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

ـ الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائى 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.
 







وزارة التربية والتعليم

سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2025

شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة