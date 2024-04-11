استبعاد مدير مستشفى ساقلتة وإحالة الطاقم المسائى للتحقيق بسبب تردى الخدمة

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم أستبعاد مدير مستشفى ساقلته المركزي وإعفائه من منصبه و ذلك لقصور الإشراف و المتابعة و تردى الخدمات بالمستشفى، وذلك على هامش الجولة المفاجئة التي قام بها بالمستشفى.

كما قرر وكيل صحة سوهاج إسناد أعمال إدارة المستشفي إلي الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلته لحين الإعلان عن شغل الوظيفة وإحالة طاقم النوبتجية الليلية بالمستشفي للتحقيق العاجل لعدم الإنضباط

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه عدم انضباط المكلفين بالعمل بالنوبتجية الليلية وسوء الخدمة و قصورها مما يضر بمصلحة العمل و المرضي و علي الفوري اتخذ وكيل الوزارة عدة قرارات هامة من شأنها تحسين الخدمة وإعادة الإنضباط . لافتاً إلى أن خدمة المرضي أولوية ولا تهاون بحق أهالينا في الحصول علي خدماتهم الصحية.