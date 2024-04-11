إقبال كبير من المواطنين على الحدائق العامة فى المنوفية بالعيد.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل حديقة تحيا مصر بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لرصد تجمع وفرحة المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، والتى يتوافر فيها الألعاب مجانا، والحديقة تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر.



وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، موجهاً بفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة أمام جموع المواطنين للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم فرحتهم والمتابعة الدورية بما يضمن استمرارية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحدائق، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة فضلاً عن استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.



