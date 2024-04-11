اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بأسوان

الخميس، 11 أبريل 2024 09:48 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بأسوان إسعاف
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة ملاكى مساء اليوم، الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية بنبان بمركز دراو، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كلاً من: إبراهيم سعد بدري، 60سنة، مصاب اشتباه كسر بالفك الاسفل وجروح قطعية بالجبهة، حسن يوسف سليم، 61 سنة، مصاب قطع بالوريد اليد اليسرى واشتباه كسر بالكوع، عمر إبراهيم سعد، 14 سنة، مصاب اشتباة كسر الضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد نصر يوسف، 42 سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، على ابراهيم محمود، 50 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، نصر أحمد نصر 6 سنوات، مصاب جرح قطعى بالرأس.







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