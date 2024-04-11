أوكرانيا: لا سفن روسية فى البحر الأسود وبحر آزوف

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قالت القوات البحرية الأوكرانية إن الجيش الروسي لم ينشر أي سفن حربية في البحر الأسود أو بحر آزوف.

وذكرت القوات البحرية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أنه اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليوم، لا توجد سفن معادية في البحر الأسود وبحر آزوف".. مضيفة: "في الوقت نفسه، تمتلك روسيا أربع سفن في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ كروز من طراز (كاليبر) مع ما يصل إلى 16 صاروخًا".

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، ديمترو بليتينشوك، إن روسيا محرومة حاليا من القدرة على إزالة الألغام في البحر الأسود، وأن القوات الأوكرانية تضمن سلامة الشحن البحري المدني